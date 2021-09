Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall gebaut

Zettel leer

Weggefahren

Bocholt (ots)

Einen Zettel am gerade beschädigten Wagen hinterlassen ist ohnehin die falsche Lösung nach einem Verkehrsunfall. In diesem Fall jedoch besonders: Mutmaßlich um Zeugen zu suggerieren, dass er seine Daten dem Unfallgegner preisgibt, hat ein Unbekannter ein Stück Papier hinterlassen, aber leer. Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat der Flüchtige in der Zeit zwischen Montag, 07.00 Uhr, und Dienstag, 18.40 Uhr, angerichtet. Gestanden hat der nun beschädigte blaue BMW am Rand der Don-Bosco-Straße in Bocholt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

