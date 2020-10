Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trickdiebstahl in Koblenzer Kiosk

Koblenz (ots)

Am Montag, 12.10.2020, 12.00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Handygeschäft / Internetcafé in der Löhrstraße. Eine der Personen lenkte den Mitarbeiter geschickt ab und lotste ihn zu einem Regal, abseits des Kassenbereiches. Diese Chance nutzte der zweite Tatverdächtige, der sich dann zur Kasse begab und aus dieser einen fünfstelligen Bargeldbetrag stahl. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Rizzastraße.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: 1 Person: circa 25-30 Jahre alt, arabische Herkunft, kurze dunkle Haare, dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe, schlank, 180 cm groß

2 Person: circa 20 Jahre alt, afrikanische Herkunft, kurze krause Haare, weißer Hoddie und trug auffällig viele Armbänder.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell