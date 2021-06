Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Hittfeld (ots)

Am Dienstag (29.06.2021), wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr auf der Straße Am Göhlenbach ereignet hat.

Demnach fuhr der unbekannte Fahrer eines älteren, roten VW-Kleinwagens vom Parkplatz nach links in die Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines elfjährigen Jungen, der, von links kommend, mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs war. Der Junge machte eine Vollbremsung, um nicht mit dem Pkw zu kollidieren. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Nach Angaben des Jungen rief ihm der Fahrer lediglich zu, gefälligst auf dem Gehweg zu fahren und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Elfjährige erlitt eine Prellung, am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei Seevetal ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Identität des noch unbekannten, männlichen VW-Fahrers mittleren Alters machen können.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell