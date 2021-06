Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 11.06.2021 - 81-jährige Frau im Krankenhaus verstorben

Winsen (Luhe) (ots)

Am 11.06.2021 kam es in Winsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Mann, der mit einem Müll-Lkw aus einer Seitenstraße nach links in die Eckermannstraße einbog, eine 81-jährige Fußgängerin erfasste, als diese gerade die Straße überqueren wollte ( s.a.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4939108).

Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. In der Folge verschlechterte sich ihr Zustand allerdings weiter, sodass die 81-Jährige bereits am 25.06.21 in einer hamburger Klinik verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

