POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 25.06.2021, 12:00 Uhr bis 27.06.2021, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Moisburg - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag, 24.06.21 auf Freitag, 25.06.21 gelangt ein bisher unbekannter Täter nach Zerschlagen einer Türscheibe und Entriegeln der Tür in die Räume einer Gaststätte in der Straße Alten Weden in Moisburg. Nach Durchstöbern der Räume entwendet der Täter eine bisher unbekannte Menge Bargeld aus dem Thekenbereich. Der Tatort wird auf dem Einstiegswege wieder verlassen.

Buchholz - versuchte räuberische Erpressung

Am Freitag, 25.06.21, gegen 22:35 Uhr kommt es im Bereich des Bahnhofes in Buchholz zu einer versuchten räuberischen Erpressung unter Jugendlichen. Die beiden Opfer (13 und 15 Jahre alt) treffen auf dem Vorplatz des Bahnhofes auf eine dreiköpfige Jugendgruppe (15, 15 und 16 Jahre alt). Aus dieser Gruppe heraus fordert einer der beiden 15-jährigen plötzlich von einem der beiden Opfer die Herausgabe sämtlicher Wertsachen. Als dieser sich weigert tritt der 15-jährige dem Opfer in die Hüfte und schlägt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erleidet dabei eine Jochbeinprellung. Der Täter versucht noch das zweite Opfer zu treten, trifft dieses jedoch nicht. Die beiden Opfer können flüchten und die Polizei verständigen. Zwei der Jugendlichen können im Rahmen der Fahndung durch die Polizei gestellt und zur Dienststelle gebracht werden, wo sie später den Eltern übergeben werden. Der dritte Jugendliche kommt wenig später mit seiner Mutter zur Polizei. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Fachkommissariat Jugendkriminalität übernommen.

Borstel - Brand eines Holzunterstandes

Am 25.06.2021 gerät am frühen Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Papiercontainer auf dem Gelände der Bildungsstätte "inab" im Borsteler Weg in Brand. Das Feuer greift hierbei auf einen daneben befindlichen Holzunterstand über. Dieser wird durch den Brand vollständig zerstört. Durch die Löscharbeiten mehrerer freiwilliger Feuerwehren kann ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Zeugen, die etwas zur Brandursache mitteilen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

Thieshope - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 25.06.2021, gegen 22:45 Uhr, befährt ein 43-Jähriger Fahrer mit einem Pkw Audi die Straße "Im Herrenkaben". In einer Kurve fährt er ungebremst geradeaus auf einen Parkplatz, wo sich ein Transporter befindet. Der Fahrzeugführer des Transporters kann im letzten Moment sein Fahrzeug zur Seite fahren, jedoch einen Zusammenstoß nicht völlig verhindern. Der Fahrzeugführer des Audis flüchtet zunächst von der Unfallstelle. Kurze Zeit später meldet sich dieser jedoch bei der Polizei. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugführers stellen die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,26 Promille fest. Daher wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Auch gegen den Halter des Audis wird ein Strafverfahren eingeleitet, da sich dieser zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls alkoholisiert im Pkw befand.

Winsen - unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 26.06.2021, gegen 21:15 Uhr, stellen die Polizeibeamten des PK Winsen (Luhe) bei einem 21-Jährigen fest, dass dieser einen Pkw unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln führt. Zudem händigt er den Beamten noch mitgeführte Betäubungsmittel aus. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Brackel - alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Am 26.06.2021, gegen 02:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des PK Winsen (Luhe) einen 39- Jährigen Fahrer, der mit seinem Pkw in Brackel unterwegs war. Hierbei stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

BAB A7 - beim Ausparken die Beifahrerin beim Einweisen angefahren und verletzt

Am Samstag, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz Garlstorfer Wald an der A 7, in Fahrtrichtung Hannover, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 81jährige Frau aus Bonn schwer verletzt wurde. Die Frau war zusammen mit ihrem 86jährigen Ehemann auf der Rückreise aus dem Urlaub und sie legten auf dem Parkplatz eine kleine Rast ein. Nach der Pause wollte der Ehemann rückwärts aus der Parkbucht herausfahren und ließ sich dabei von seiner Frau einweisen. Sie ging dabei einen Schritt auf den Pkw zu, was der Ehemann nicht bemerkte, und wurde von dem Pkw VW Golf erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei Verletzungen an Hand und Kopf zu. Mit einem RTW wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

BAB A39 - schwerer Verkehrsunfall, alleinbeteiligt mit Pkw überschlagen

Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der A 39, in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Ein 46jähriger aus dem Landkreis Lüneburg befuhr mit seinem Pkw Ferrari F110 die A 39 in Richtung Hamburg. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrfach die Schutzplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde von Ersthelfern aus dem Ferrari befreit. Nach notärztlicher Erstversorgung noch am Unfallort wurde er in eine Hamburger Klinik verbracht. An dem Ferrari entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 39 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Es entstand ein Stau von etwa 5 Kilometern Länge. In der Bildmappe ist ein Lichtbild von der Unfallstelle eingestellt.

