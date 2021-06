Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tankstellenräuber flieht ohne Beute ++ Seevetal - Einbruch in Kindertagesstätte

Seevetal (ots)

Tankstellenräuber flieht ohne Beute

Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 22:00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Harburger Straße in Seevetal. Nachdem er die Angestellte mit einer Pistole bedroht hatte forderte er diese auf, Bargeld herauszugeben und den Tresor zu öffnen. Die Angestellte ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Der Räuber verließ daraufhin ohne Beute das Tankstellengelände mit einem zuvor im Nahbereich abgestellten Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Seevetal - Einbruch in Kindertagesstätte

In der Zeit von Mittwoch, 23.06., 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 24.06., 07:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Carl- Benz- Straße in Seevetal eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem die Täter offensichtlich alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten verließen sie den Tatort ohne Beute. Der Sachschaden beträgt jedoch etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen

