Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher wurde von Bewohner überrascht ++ Winsen - Fluchtversuch endete im Vorgarten ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Geschäftsräume ++ u. w. M.

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbrecher wurde von Bewohner überrascht

Heute (29.6.2021), gegen 1:35 Uhr, drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Straße Waldgraben ein. Der Mann hatte ein auf Kipp stehendes Fenster von außen geöffnet. Im Haus begann er damit, die Räume zu durchsuchen. Plötzlich stand ihm jedoch ein Bewohner gegenüber, woraufhin der Dieb fluchend davon lief. Beute machte er nicht.

Winsen - Fluchtversuch endete im Vorgarten

Heute (29.6.2021), gegen 0:55 Uhr, wollten Beamte einen 33-jährigen Mann kontrollieren, der mit einem Motorroller auf der Straße Hoopter Elbdeich unterwegs war. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der 33-Jährige sein Fahrzeug und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit seinem Roller über eine Treppe und landete im Vorgarten eines Wohnhauses. Wie sich herausstellte, ist der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem erreichte er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Geschäftsräume

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 25.6.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 28.6.2021, 7:30 Uhr) sind Diebe in ein Geschäftshaus an der Straße Brookdamm eingebrochen. Die Täter hebelten ein Bürofenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke und entwendeten schließlich eine Geldkassette. Die Täter entkamen unbemerkt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1100 EUR geschätzt.

Seevetal/A1 - Unfall nach Sekundenschlaf

Ein 18-jähriger Mann hat am Montag (28.6.2021) einen Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, verursacht. Der Mann war mit einem Mercedes Vito gegen 6:40 Uhr plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei den Mitsubishi einer 33-jährigen Frau touchiert. Diese geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Vito des 18-Jährigen prallte ebenfalls gegen die Schutzplanke. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Seitenstreifen zu stehen.

Die 33-Jährige verletzte sich leicht, der 18-Jährige blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befand, wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 30.000 EUR geschätzt.

Tostedt - Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Ein 71-jähriger Mann hat am Montag (28.6.2021), gegen 10:40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Heidenauer Straße verursacht. Der Mann wollte von der Straße Auf der Looge nach rechts in die Heidenauer Straße einbiegen. Als er mit seinem Mercedes anfuhr, übersah er einen 83-jährigen Mann, der in einem Krankenrollstuhl von links die Einmündung überqueren wollte. Der 71-Jährige fuhr an und traf den Rollstuhlfahrer, woraufhin dieser auf die Fahrbahn stürzte und sich schwer Verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell