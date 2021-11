Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener missachtete Anhaltezeichen der Polizei

Kall (ots)

Die Polizei wollte am 22.11.2021 gegen 17.10 Uhr einen 52-jährigen Autofahrer aus Kall kontrollieren. Dieser ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und hielt erst an seiner Wohnanschrift in Kall an. Dort konnte die Polizei den Mann kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

