Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Impfpässe gefälscht

Kreis Euskirchen (ots)

Wie bereits in den vergangenen Tagen sind auch am Dienstag (23.11.2021) gefälschte Impfpässe in Apotheken aufgefallen. Unter anderem legte eine 54-jährige Frau aus Euskirchen gegen 11:00 Uhr in einer Apotheke zwei gefälschte Impfpässe vor, um diese digitalisieren zu lassen. Zuvor ist gegen 09:30 Uhr in einer Apotheke der gefälschte Impfpass eines 16-Jährigen aufgefallen. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei u.a. wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell