Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit gefälschtem Impfpass erwischt

Kreis Euskirchen (ots)

In den vergangenen Tagen sind zunehmend gefälschte Impfpässe aufgefallen. Auch am Mittwoch (24.11.2021) versuchte eine 24-Jährige aus dem Raum Euskirchen um 10:45 Uhr mit einem gefälschten Impfpass in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. In allen Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell