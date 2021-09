Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Junge Frau missachtet Vorfahrt (15.09.2021)

Gottmadingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Steiner Weg ereignet hat. Eine aus der Straße "Steiner Weg" kommende 20-jährige VW-Fahrerin wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 69-jährigen Lenkerin eines Ford. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

