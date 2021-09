Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (15.09.2021)

Singen/Hohentwiel (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer ereignete sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr bei einem Abbiegevorgang, bei welchem der 18-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 44-jährige VW-Fahrerin wollte von der Worblinger Straße in die Industriestraße einfahren und übersah den von rechts kommenden Radfahrer, der den Radweg auf der falschen Straßenseite benutzte. Der 18-Jährige wurde bei der Kollision über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Vom Rettungsdienst wurde der Radfahrer zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

