Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto kommt von der Straße ab (15.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der Schwenninger Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Ein 38-jähriger fuhr mit einem stark motorisierten BMW M 5 von Villingen in Richtung Schwenningen. Im Bereich einer Steigungsstrecke kam er auf nasser Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Leitplanken. Dabei blieben der Fahrer und sein 7-jähriger Sohn, der mit im Auto saß, unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand am drei Jahre alten BMW Totalschaden, der sich geschätzt im hohen fünfstelligen Bereich bewegt. An den Leitplanken entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell