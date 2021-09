Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erfolgloser Versuch mit Enkeltrickbetrug (15.09.2021)

Mönchweiler (ots)

Ganoven haben in Mönchweiler versucht, mit dem sogenannten "Enkeltrick" an Geld zu gelangen. Eine Betrügerin rief eine 85-jährige Seniorin an und gab sich als Enkelin der Angerufenen aus, die für einen Notartermin in Freiburg 4.000 Euro benötige. Die Angerufene erkannte sofort den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Die Polizei warnt erneut vor diesen mit allen Wassern gewaschenen, aalglatten, schlagfertig und rhetorisch überzeugend auftretenden Betrügern. Schützen Sie sich mit folgenden Tipps: Seien Sie misstrauisch! Geben Sie am Telefon NIE Auskünfte zu Vermögen oder Wertsachen und beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch. Fordern Sie möglichst eine Rückrufnummer und lassen Sie den Hörer mehrere Minuten aufgelegt, bevor Sie zurückrufen oder eine Polizeidienststelle anrufen. Wenden Sie sich im Verdachtsfall immer an Ihre Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell