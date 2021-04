Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Die Buchenhecke ist wieder da - Polizei ermittelt Pflanzendieb ++

Rotenburg (ots)

Bremervörde. Es ist kein Aprilscherz! Beamte der Bremervörder Polizei haben heute den Dieb geschnappt, der in den vergangenen Wochen zahlreiche Buchenheckenplanzen vom Gelände der Kindertagesstätte Zaubermühle an der Bürgermeister-Hey-Straße gestohlen hat. Seine letzte Diebestour unternahm der Bremervörder in der Nacht zum Mittwoch. Er wurde gegen 5 Uhr dabei beobachtet, wie er fünf Pflanzen aus der Erde holte. Mit der Beute machte sich der Täter zunächst aus dem Staub. Anhand der genauen Beschreibung konnte der Mann jedoch ermittelt werden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den das Amtsgericht Bremervörde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ, klopfte die Bremervörder Kripo am Donnerstagvormittag an die Tür des Beschuldigten. Die Beamten fanden 22 Buchenheckenpflanzen, die bereits seinen Garten zierten. Zehn weitere standen noch im Wasser und warteten auf ihren Einsatz. Was jetzt aus der Buchenhecke wird, ist noch nicht geklärt. Nach Abschluss der Ermittlungen kann die Bremervörder Polizei dieses Kapitel aber schließen.

