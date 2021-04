POL-ROW: ++ 80-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ 19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt ++ Polizei fasst Spaziergänger auf den Bahngleisen ++ Mehrere Taschendiebstähle ++

Polizeiinspektion Rotenburg

80-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ 19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt ++ Polizei fasst Spaziergänger auf den Bahngleisen ++ Mehrere Taschendiebstähle ++

Rotenburg (ots)

80-jährige Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall in der Stader Straße ist am Mittwochnachmittag eine 80-jährige E-Bikerin verletzt worden. Die Seniorin hatte gegen 14 Uhr mit ihrem Pedelec die Fahrbahn in Höhe eines Autohauses überquert, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision mit dem VW Polo einer 37-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Für die Zeit der Unfallaufnahme, bei der eine Drohne der benachbarten Polizeiinspektion Harburg zum Einsatz kam, und der Rettungsarbeiten musste die Stader Straße voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Sittensener Polizei zu melden.

19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Harburger Straße/Berliner Ring ist am Mittwochabend ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte gegen 21 Uhr mit ihrem Audi von der Harburger Straße nach links in den Berliner Ring abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die entgegenkommende Yamaha. Darauf saßen der Biker und eine 18-jährige Sozia. Beide kamen zu Fall. Der 19-jährige Fahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Polizei fasst Spaziergänger auf den Bahngleisen

Rotenburg. Zeugen haben der Rotenburger Polizei am Mittwochnachmittag von einem jungen Mann berichtet, der zu Fuß auf den Gleisen der Bahnstrecke Bremen-Hamburg zum Rotenburger Bahnhof marschiert ist. Auf dem Bahnhofsgelände konnte eine Streifenbesatzung den 21-Jährigen aufgreifen. Als die Polizisten seine Identität feststellen wollten, widersetzte sich der alkoholisierte, junge Mann. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Mehrere Taschendiebstähle

Rotenburg/Scheeßel. In Rotenburg und in Scheeßel ist es am Mittwoch zu einer Reihe von Taschendiebstählen gekommen. In einem Discounter an der Brockeler Straße wurde eine 55-jährige Frau gegen 12 Uhr Opfer von Dieben. Sie hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einem Rucksack bei sich. Neben ihrem Portemonnaie kamen ihr Bargeld, Personalausweis und ihre Bankkarte abhanden. Eine Stunde später kam es in einem Discounter an der Brauerstraße zu einer ähnlichen Tat. Diesmal wurde eine 76-jährige Rotenburgerin bestohlen. Die Frau hatte ihr Portemonnaie in einer Tragetasche bei sich. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass man es ihr während des Einkaufs gestohlen hatte. Etwa zur gleichen Zeit war eine 59-jährige Frau in einem Markt am Vahlder Weg in Scheeßel einkaufen. Auch sie hatte ihr Portemonnaie in einem Rucksack bei sich. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Scheeßelerin fest, dass sie bestohlen worden war. Da war es schon zu spät und die Täter über alle Berge.

Auffahrunfall an der Baustellenampel

Zeven. Bei einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel in der Bremervörder Straße sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte dort gegen 8 Uhr mit seinem VW bei Rotlicht gehalten. Ein nachfolgender 55-jähriger Mann erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den stehenden Wagen auf. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Mieser Trick mit dem Lottovertrag - Zevenerin erkennt die Masche

Zeven. Eine 60-jährige Zevenerin ist am Mittwochnachmittag nicht auf einen Abo-Trick hereingefallen. Ein Unbekannter hatte gegen 15 Uhr bei ihr angerufen. Sie habe einen Lotto-Vertrag abgeschlossen, sagte er ihr. Künftig würden monatlich 69 Euro vom Konto abgebucht. Während des Telefonats gab der Anrufer an, noch die Kontodaten abgleichen zu müssen. Die Frau erkannte die Masche und legte auf.

Vandalismus an der ehemaligen Realschule

Zeven. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an der ehemaligen Realschule an der Straße Lühnenfeld ärgerlichen Schaden angerichtet. Mit einem Stein warfen sie eine Scheibe des Korridors ein. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Groß Ippensen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat in der Nacht zum Donnerstag die Alkoholfahrt eines 33-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten wurden kurz nach Mitternacht im Einmündungsbereich der Kreisstraße 139/Groß Ippensen auf seinen Opel Transporter aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

