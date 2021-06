Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Ladendiebe - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 24.09.2020 in einem Supermarkt in Bonn-Endenich eine Mikrowelle entwendet zu haben. Dabei gingen die Tatverdächtigen arbeitsteilig vor.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos von einem der mutmaßlichen Ladendiebe.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-ladendiebstahl

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 37 fragen: Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

