Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Polizei stellt mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher - Zeuge wählte den Notruf

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (25.06.2021) gegen 04:10 Uhr war ein Zeuge durch Geräusche aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf der Hermannstädter Straße in Tannenbusch geweckt worden. Dort war die Alarmanlage eines Pkw angesprungen. Der Zeuge schaute nach dem Rechten. In der Garage waren die Windschutzscheiben an mehreren Autos eingeschlagen worden. Zwischen zwei Fahrzeugen sprang dann plötzlich ein Mann hervor und flüchtete aus der Tiefgarage. Zurück ließ er einen größeren Stein, der vermutlich sein Tatwerkzeug gewesen war. Der Zeuge wählte den Notruf 110. Polizeibeamte der Wache Innenstadt konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen.

In der Tiefgarage war an insgesamt 13 Pkw die Windschutzscheiben eingeschlagen worden. Teilweise wurden die Fahrzeuge durchsucht. Ob aus den Autos auch etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch unklar.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

