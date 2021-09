Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt (15.09.2021)

Rottweil (ots)

Beim Ausparken in der Ruhe-Christi-Straße hat am Mittwochvormittag ein Autofahrer ein anderes Auto beschädigt. Gegen 11.30 Uhr rangierte auf einem Parkplatz in der Nähe des Vermessungsamtes ein 77-Jähriger mit einem Mercedes. Hierbei streifte er einen geparkten Mitsubishi einer 55-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

