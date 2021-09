Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss (15.09.2021)

Hüfingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Ein Polizist winkte einen 19-jährigen Alfa Romeo-Fahrer in eine Kontrollstelle. Der junge Mann beachtete jedoch nicht das Anhalte Zeichen und fuhr einfach weiter. Ein Streifenwagen verfolgte den Alfa und konnte den Fahrer kurz darauf stoppen. Die Beamten bemerkten bei ihm drogenbedingte Auffälligkeiten, was ein Drogentest bestätigte. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell