Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mülltonnen brennen - Zeugen gesucht (15.09.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Brand ist es am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Lehrstraße gekommen. Ein Feuer brach in einer vor dem Haus Nummer 3 stehenden Mülltonne aus und setzte weitere Mülltonnen sowie eine angrenzende Hecke in Brand. Ein Zeuge versuchte, das Feuer zu löschen, was aber erst der Feuerwehr gelang. Sie konnte auch ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Es gab keine Verletzte. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, um Hinweise zu dem Brand und den möglichen Tätern bittet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell