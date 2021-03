Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Ältere Frau beim Einkaufen bestohlen +++ Polizei macht Täter ausfindig

Celle (ots)

Eine 87 Jahre alte Kundin wurde am Mittwoch zur Mittagszeit beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Bergstraße bestohlen. Der Dieb erlangte eine in einem Einkaufswagen abgelegte Einkaufstasche samt Geldbörse mit einem zweistelligen Geldbetrag und machte sich aus dem Staub. Erfreulicherweise erkannten die eingesetzten Polizeibeamten den Dieb eindeutig anhand einer Videoaufzeichnung und statteten ihm kurz darauf einen Besuch an seiner Celler Anschrift ab - mit einem gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss in der Tasche. Der Ertappte händigte die gestohlenen Sachen freiwillig heraus, so dass sie der Seniorin zurückgegeben werden konnten.

