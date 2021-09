Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der A 81 (14.09.2021)

Epfendorf (ots)

Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Gegen 17.30 Uhr blieb ein 35-Jähriger mit einem BMW wegen eines Motorschadens auf dem rechten Fahrstreifen in einem Baustellenbereich liegen. Ein dahinterfahrender 21-jähriger Mercedes-Fahrer bremste stark ab und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden. Ein Lastwagen mit einem 39-Jährigen am Steuer prallte trotz starkem Bremsvorgang und Ausweichmanöver auf den vor ihm fahrenden Mercedes und am Schluss fuhr noch ein 39-jähriger VW Golf-Fahrer auf den Lastwagen. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Es gab keine Verletzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell