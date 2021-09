Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einstürzende Wand erschlägt Arbeiter (15.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen ist ein 60-jähriger Arbeiter am Mittwoch gegen 11 Uhr. Der Mann war in der Straße "Am neuen Markt" an einem Gartenbaucenter mit Abrissarbeiten beschäftigt, als eine tonnenschwere Wand umstürzte und ihn unter sich begrub. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er kurz nach dem Unglück in einer Klinik verstarb. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen.

