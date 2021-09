Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Parkendes Auto gestreift - Zeugen gesucht (12.-14.09.2021)

Rottweil (ots)

Ein in der Eblestraße geparktes Auto ist zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Eine 43-Jährige parkte einen weißen BMW am linken Fahrbahnrand, kurz vor der Einmündung in den Christian-Fader-Weg. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den BMW an der rechten vorderen Stoßstange. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell