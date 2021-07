Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit auf Fußballplatz mit versuchtem Handyraub

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Jugendliche sind am Freitag, 9. Juli 2021, von einem unbekannten Täter in der Feldmark geschlagen worden. Die beiden 16-jährigen Gelsenkirchener spielten in einer Gruppe um 16 Uhr auf einem Sportplatz an der Fürstinnenstraße Fußball. Hier gerieten sie mit einer weiteren Gruppe in Streit. Kurz darauf erschien ein bislang Unbeteiligter auf dem Sportgelände, schlug die beiden 16-Jährigen und versuchte einem von ihnen das Mobiltelefon zu entreißen. Ohne Beute flüchtete der Angreifer anschließend. Da einer der Jugendlichen durch die Schläge verletzt worden war, wurde er vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

