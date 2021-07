Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 8. Juli 2021, ist in der Altstadt eine Frau verletzt worden. Gegen 14.35 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Bismarckstraße unterwegs in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich mit der Wanner Straße stieß das Fahrzeug der Beamten mit dem Wagen einer 39-Jährigen zusammen, die auf der Wanner Straße fuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Innenstadt passieren wollte. Durch die Kollision wurde die 39 Jahre alte Autofahrerin aus Gelsenkirchen verletzt, die drei Polizeibeamten im Einsatzfahrzeug blieben unverletzt. Nach medizinischer Versorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen die Gelsenkirchenerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

