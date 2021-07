Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Gänsegruppe und zwei Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Durch eine querende Gänsegruppe und ein daraufhin abbremsendes Fahrzeug sind am Donnerstag, 8. Juli 2021, zwei Männer in Buer verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Herten war um 8.15 Uhr mit seinem Opel auf der Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Unvermittelt liefen mehrere Gänse aus dem Gleisbett der parallel verlaufenden Straßenbahnstrecke auf die Fahrbahn, weshalb der 67-Jährige sein Fahrzeug abbremste. Ein 56-jähriger VW-Fahrer aus Oberhausen stieß daraufhin mit dem Wagen des Herteners zusammen, wodurch beide Männer verletzt wurden. Rettungswagen brachten die Verletzen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Trotz des Bremsmanövers wurden zwei der Gänse von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell