Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren nach Fund von Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch, 7. Juli 2021, bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Sie stießen dort um 17.55 Uhr neben 128 Gramm Cannabis unter anderem auf Utensilien, die für den Handel mit Betäubungsmitteln benötigt werden. Da die Personalien des dort wohnhaften 29 Jahre alten Mannes vor Ort nicht festgestellt werden konnten, wurde er vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er das Gewahrsam wieder verlassen. Gegen ihn und eine 24 Jahre alte Frau, die in derselben Wohnung lebt, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

