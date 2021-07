Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen, 7. Juli 2021, ein Auto sichergestellt, nachdem der Fahrer sich zuvor einer Verkehrskontrolle in Scholven entziehen wollte. Gegen 3.05 Uhr wollte die Streifenwagenbesatzung den Wagen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Feldhauser Straße in Fahrtrichtung Nienkampstraße anhalten. Der Fahrer reagierte aber weder auf Anhaltesignale noch auf Blaulicht und Martinshorn. Stattdessen beschleunigte der Kleinwagen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Süden. An der Dorstener Straße befuhr der Wagen den Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung und missachtete danach eine rote Ampel an der Kreuzung Grabbestraße / Wilhelmstraße. Mittlerweile auf Gladbecker Stadtgebiet bog der Wagen ab und stoppte. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß. Die Beamten konnten seine Beifahrerin, eine 24-jährige Gelsenkirchenerin, festhalten und kontrollieren. Da ein Haftbefehl gegen sie vorlag, wurde sie vorläufig festgenommen. Der Fahrer ist flüchtig. Der Kleinwagen war, nachdem er ungesichert abgestellt worden war, rückwärts gerollt, wodurch die geöffnete Beifahrertür mit einem geparkten Auto kollidierte. Die Beamten stellten den Kleinwagen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

