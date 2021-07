Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit mehreren Bildern aus zwei Überwachungskameras fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Dieb. Am Donnerstag, 18. März 2021, hatte ein 41-jähriger Gelsenkirchener zum wiederholten Male seine wenige Wochen zuvor angestellte Reinigungsfachkraft bei sich zu Hause in Erle. Da die Reinigungskraft an diesem Tag nicht pünktlich erschienen war, musste der Gelsenkirchener den Mann vormittags für wenige Minuten alleine lassen, um seine Kinder abzuholen. Als der 41-Jährige kurze Zeit später wieder nach Hause kam, war der Mann weg, gleichzeitig fehlten je zwei wertvolle Uhren und Handtaschen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4Wj

