Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist ermittelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Samstag (19.09.2020) als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Er steht im Verdacht, an seinem Glied manipuliert zu haben, während er in seinem Auto saß, sodass ihn eine Frau dabei sehen konnte (siehe auch Pressemitteilung vom 21.09.2020). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Mannes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

