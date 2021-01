Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Fußgängerin angefahren

Zeugen gesucht

Schöppingen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr auf der Straße "Am Islinglau" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin. Nach Angaben der 76-jährigen Fußgängerin aus Schöppingen prallte der Außenspiegel einer vorbeifahrenden Autofahrerin gegen ihren Unterarm und verletzte sie leicht. Die Autofahrerin habe zunächst angehalten, sei jedoch im Verlauf des Streitgesprächs eingestiegen und weitergefahren, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Mit ihrem Smartphone machte die 76-Jährige ein Foto vom Kennzeichen der Unfallkontrahentin. Die Ermittlungen zur Autofahrerin dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell