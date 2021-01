Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mülltonnen brannten

Ursache unklar

Vreden (ots)

In Brand geraten sind in Vreden mehrere Mülltonnen. Die auf einem Vereinsgelände an der Ottensteiner Straße stehenden Behältnisse waren bei Brandentdeckung in der Nacht zum Freitag bereits plastifiziert und der Unrat brannte lichterloh. Um Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Ursache ist derzeit unklar. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

