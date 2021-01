Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Taschendiebe im Penny-Markt

Gronau (ots)

Entwendet haben Taschendiebe ein Portemonnaie aus einer Jackentasche. Die Täter ließen die Geldbörse in dem Penny-Markt an der Straße Auf der Sunhaar in Epe zurück, nachdem sie Dokumente entnommen hatten. Die Geschädigte wurde am Mittwoch bei ihrem Einkauf von einer älteren Dame zwischen 10.50 und 11.20 Uhr im Bereich der Molkereiprodukte angerempelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: (02562) 9260.

