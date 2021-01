Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Marihuanageruch dringt aus Auto

Stadtlohn (ots)

Vor einigen Tagen habe er das letzte Mal Marihuana konsumiert, gab ein 29-Jähriger am Donnerstagnachmittag an. Polizeibeamte hatten den Autofahrer in Stadtlohn auf der Burgstraße angehalten. Aus dem Fahrzeuginneren drang Marihuanageruch. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Missbrauch verbotener Substanzen nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell