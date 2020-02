Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Nacht zum Freitag (07.02.) sind noch unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Uerdinger Straße in Meerbusch-Lank eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Diebe in die Geschäftsräume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren. Entdeckt wurde die Tat, gegen 03.40 Uhr, durch Mitarbeiter der Tankstelle.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei (02131 3000) gebeten.

