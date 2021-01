Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Stadtlohn - Zeugenaufruf zu "Polizeihubschrauber bei Fahndung eingesetzt"

Ahaus / Stadtlohn (ots)

Wie berichtet, flüchtete am Donnerstagabend ein Unbekannter, um sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Bei der Flucht wurde nach jetzigem Ermittlungsstand eine unbeteiligte Person gefährdet. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte und Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

