Am Samstagmorgen verletzte sich gegen 11.00 Uhr eine 60-jährige Radfahrerin aus Bocholt bei einem Sturz mit ihrem Pedelec leicht. Sie hatte die Langenbergstraße stadteinwärts befahren und war hinter einem in die Ostmauer abbiegenden Pkw bei einer Notbremsung gestürzt. Ob der Abbieger den Unfall bemerkte, ist nicht bekannt, er setzte seine Fahrt auf der Ostmauer fort. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau mit einem RTW in ein Bocholter Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Autofahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

