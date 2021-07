Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Fernsehtechniker bestiehlt Seniorin

Gelsenkirchen (ots)

Ein falscher Fernsehtechniker hat sich am Dienstag, 6. Juli 2021, in die Wohnung einer Gelsenkirchenerin gedrängt und ist kurze Zeit später mit Diebesgut wieder geflüchtet. Gegen 10 Uhr hatte es bei der Frau an der Tür in Resse geklingelt. Ein etwas 30 Jahre alter Mann behauptete, dass er bei der 86-Jährigen die Fernsehleitung überprüfen müsse. Dann ging er umgehend an der Gelsenkirchenerin vorbei und in ihr Schlafzimmer. Wenige Minuten später verließ er wieder den Raum und auch das Haus - mitsamt Bargeld und Schmuck. Die 86-Jährige erstattete Strafanzeige.

Die Polizei weist darauf hin, keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Wenn Sie sich überrumpelt fühlen, wählen Sie sofort die 110 oder klingeln Sie bei Nachbarn und holen sich dort beratende Unterstützung. Klären Sie Ihre Eltern, Großeltern und Nachbarn auf und sensibilisieren Sie sie für die Gefahr.

