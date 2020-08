Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Fahrer eines weißen Geländewagens

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls am Freitag in der Hackstraße sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Geländewagens. Der Mann wird verdächtigt mit seinem Auto einen parkenden Pkw beschädigt zu haben. Der Unbekannte habe sich noch den Schaden an dem roten Opel Astra angeschaut und mit einer Zeugin gesprochen, dann fuhr er weg. Vermutlich lenkte der Mann einen weißen Geländewagen mit Kaiserslauterer Zulassung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall zur Mittagszeit beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise zu dem Geländewagen geben? Der Unfallverursacher könnte etwa 70 Jahre alt sein. Er hat weiße Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

