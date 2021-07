Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wartebereich am Bahnhof in Hassel beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge hat am frühen Montagmorgen, 12. Juli 2021, die Polizei alarmiert, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche am Bahnhof Gelsenkirchen-Hassel randalierten. Gegen 4.30 Uhr war der 65-Jährige zu Fuß unterwegs zum Bahnhof, als ihm die beiden Jugendlichen auffielen. Mit herumliegenden Steinen hatten diese die Scheiben des Wartehäuschens zerschlagen und auch auf die Fahrplanauskunft und den Fahrkartenschalter eingeschlagen. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die beiden 14 und 15 Jahre alten Gelsenkirchener über das Gleisbett, konnten aber von den Einsatzkräften gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Der 15-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben, der 14-Jährige an die Erziehungsberechtigten. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

