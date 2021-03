Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Katalysator geklaut

Hinweise gesucht (18.03.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Katalysator von einem Mercedes Kombi C 200 geklaut haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der Lehenstraße. Die Täter bauten einen Katalysator aus einer Auspuffanlage aus und entwendeten ihn. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den Dieben geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

