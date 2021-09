Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rettungswagen streift Auto (14.09.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Streifvorgang ist es am Dienstagabend in einem Kreisverkehr zwischen der Heerstraße und der Stadionstraße gekommen. Eine 42-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 17.30 Uhr auf einem Kreisverkehr, als sie das Martinshorn eines sich nähernden Rettungswagen hörte und am Fahrbahnrand anhielt. Der Rettungswagen streifte beim Vorbeifahren den haltenden VW Golf. Am Auto entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Am Rettungswagen schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

