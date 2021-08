Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Rollerfahrer stürzt auf A45 über Warnbaken + Unfallflucht auf dem Schießplatz + Ford in Albshausen zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Haiger - A45: Rollerfahrer nach Sturz verletzt / Polizei sucht Zeugen -

Umgefahrene Warnbaken wurden einem Rollerfahrer heute Morgen (25.08.2021) auf der A45 bei Dillenburg zum Verhängnis. Gegen 02.45 Uhr waren zwei Rollerfahrer auf der Sauerlandlinie von Hanau in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach lagen Warnbaken auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 42-jähriger Dortmunder konnte nicht ausweichen, überfuhr die Baken und stürzte zu Boden. Der zweite Biker, ein 58-Jähriger aus Witten, schaffte es noch seine Maschine abzufangen ohne zu stürzen. Der Dortmunder trug schwere Verletzungen davon, die von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt versorgt wurden. Anschließend brachte ihn der Rettungswagen in eine Siegener Klinik. Die Polizei geht davon aus, dass zuvor ein Verkehrsteilnehmer die Baken touchiert hatte und davongefahren war. Die Ermittler der Autobahnpolizei in Butzbach suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wer hat den Zusammenprall zwischen dem Unfallfahrer und den Baken beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Herborn: Parkplatzrempler auf dem Schießplatz -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schießplatz bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Sonntagmorgen (22.08.2021), gegen 10.00 Uhr stellte der Besitzer seine schwarze C-Klasse auf einem in der Mitte des Geländes gelegenen Parkplatz ab. Am darauf folgenden Morgen (23.08.2021) kehrte er gegen 09.30 Uhr zurück und musste feststellen, dass die gesamte Beifahrerseite beschädigt war. Offensichtlich touchierte der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren den schwarzen Benz und ließ einen Schaden von rund 5.000 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Solms-Albshausen: Lack verkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem roten Ford Fiesta zurückließ. Der Kleinwagen parkte im Zeitraum von Montagabend (23.08.2021), gegen 17.00 Uhr bis Dienstagmittag (24.08.2021), gegen 12.00 Uhr in der Straße "Vorm Bornplatz", in Höhe der Hausnummer 5. Der Täter brachte mit einem spitzen Gegenstand unter anderem Kratzer in den Lack der Fahrer- und Beifahrertür. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

