Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Hausen vor Wald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Trickdieb gibt sich als Zirkusmitarbeiter aus (15.09.2021)

Hüfingen (ots)

Mit der Behauptung, für einen Zirkus Geld zu sammeln, hat sich ein Dieb am Mittwoch gegen 19 Uhr Zugang in ein Haus verschafft. Ein Unbekannter klingelte bei einer Familie und bat zunächst um eine Spende für einen Zirkusverband. Kurz darauf fragte er noch nach Lebensmittel. Als der Eigentümer diese holte, nutzt der Unbekannte dessen kurze Abwesenheit aus, um aus einer Geldbörse im Flur Bargeld zu stehlen. Der Täter fuhr danach mit einem weißen Transporter davon. Personen, die Hinweise auf den Mann oder sein Auto geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu wenden.

Die Polizei warnt vor dieser Art des Diebstahls und weist darauf hin, bei fremden Personen an der Haustüre grundsätzlich vorsichtig zu sein. Tipps und Tricks, sich gegen solche und andere Varianten des Diebstahls zu schützen, findet man auf den Internet-Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell