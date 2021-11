Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung durch Brand (25.11.2021)

Triberg (ots)

Bereits am Donnerstag haben Unbekannte auf der Bahnhofstraße in einem WC des Bahnhofgebäudes eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter zündeten einen Papierkorb an, wodurch Boden und Wand der Toilette verrußten. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern werden an den Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 / 916071-0, erbeten.

