POL-W: W - Zeugenaufruf: Steinplatte auf den Werth geworfen

Am 02.07.2021, gegen 18:20 Uhr, wurde in der Fußgängerzone Werth in Barmen eine Steinplatte von einem Haus auf den Gehweg geworfen. Am östlichen Ende der Straße Werth haben Unbekannte von einem Geschäftsgebäude eine circa 16x16cm große Steinplatte auf den Gehweg geworfen. Die Steinplatte verfehlte nach einer Fallhöhe von circa 18 bis 20 Metern Passanten um wenige Meter. Bereits um 13:45 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass eine Glasflasche auf dem Gehweg aufschlug und zerbarst. Zeugen und Hinweisgeber, denen Personen auf Dächern aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

