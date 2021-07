Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Alleinunfall mit dem Fahrrad auf der Balkantrasse

Wuppertal (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Balkantrasse zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Ein 63-jähriger Mann aus Lennep war mit seinem Fahrrad auf der Balkantrasse, Höhe der Straße Im Alten Berge, in südwestlicher Richtung unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und eine Böschung hinunter rutschte. Dort kollidierte er mit einem Baum. Im Zuge des Sturzgeschehens verletzte sich der Mann so schwer, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Sachschaden liegt bei circa 300 Euro. (jb)

