Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040621-412: Drei Verletzte bei Unfall auf der L 339

Nümbrecht (ots)

Drei Verletzte forderte heute (4. Juni, 12.30 Uhr) ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 339 bei Grünthal. In Höhe dem Abzweig nach Wolfsscharre wollten zwei Autos nacheinander einen in Richtung Herfterath fahrenden Motorroller überholen. Nachdem der erste Wagen den Roller passiert hatte, ordnete sich der 57-jährige Rollerfahrer aus Nümbrecht zur Straßenmitte hin ein, weil er nach links in Richtung Wolfsscharre abbiegen wollte. Der nachfolgende Wagen eines 19-Jährigen aus Much fuhr gegen das Heck des Rollers, der dadurch zu Fall kam und in eine angrenzende Wiese rutschte. Der 57-Jährige zog sich vermutlich schwere Verletzungen zu; er kam zur Behandlung in das Krankenhaus nach Waldbröl. Der 19-jährige Autofahrer sowie dessen Beifahrerin kamen mit leichteren Verletzungen in das Gummersbacher Krankenhaus. Ihr Wagen war nach dem Zusammenstoß mit dem Roller von der Straße abgekommen und frontal vor einen Baum geprallt. Die L 339 war bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Der 57-Jährige hätte mit dem Roller im Übrigen gar nicht fahren dürfen; er verfügte weder über die erforderliche Fahrerlaubnis noch war der Roller mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen versehen.

